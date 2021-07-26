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- Jennifer Lopez ile Ben Affleck evleniyor
Jennifer Lopez ile Ben Affleck evleniyor
Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, evlilik kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 07:03
17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ikinci kez evlilik yoluna girdi.
TEKLİF GELDİ
ABD basınında yer alan iddialara göre; Dün 52. yaşını kutlayan Lopez'in doğum gününde diz çöken Affleck, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Ünlü şarkıcının da 'Evet' yanıtını verdiği konuşuluyor.
Çift, daha önce de nişanlanmış ancak ayrılık kararı almıştı.