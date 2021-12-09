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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu

    17 yıl aranın ardından tekrar birlikte olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, bu kez NBA maçında görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 05:59
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 08:55
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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu

    Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, aşklarını göz önünde yaşamayı sürdürüyor.

    17 yıl önce önce birbirlerine olan aşklarıyla sevenleri tarafından 'Bennifer' lakabı takılan çift, sürpriz birlikteliklerini artık kimseden saklamıyor.

    NBA MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

    Mutlu halleri gözlerden kaçmayan ikili, son olarak NBA’deki Los Angeles Lakers ile Boston Celtics'in maçında görüntülendi.

    Bench'in hemen yanında oturan aşıklar, kameraların ve insanların ilgi odağı oldu. Salonda Lopez ve Affleck'in anons edildiği esnada büyük bir tezahürat yapılırken, ikilinin o an yüzlerindeki gülümseme beğeni topladı.

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu #1

    O ANKİ GÖRÜNTÜLERİ ESKİ ZAMANLARINI HATIRLATTI

    Çiftin o anki görüntüleri, yıllar önce beraber izledikleri basketbol maçındaki hallerini hatırlattı.

    Karşılaşmada Lakers'in yıldızlarından Russell Westbrook, havlusunu Ben Affleck'e hediye etti.

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu #2

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu #3

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu #4

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu #5

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck NBA maçında ilgi odağı oldu #6

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