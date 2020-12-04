Jennifer Lopez yine gelin olamadı

Jennifer Lopez yine gelin olamadı

Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının tüm dünyada artması üzerine düğünlerini tekrar ertelediklerini açıkladı.

ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini duyurdu.

YİNE ERTELENDİ

Geçtiğimiz nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat koronavirüs engeline takılan Lopez, vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Jennifer Lopez, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır." açıklamasını yaptı.