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- Jennifer Lopez yine gelin olamadı
Jennifer Lopez yine gelin olamadı
Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının tüm dünyada artması üzerine düğünlerini tekrar ertelediklerini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 12:14
- Güncelleme : 04.12.2020 - 12:26
ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini duyurdu.
YİNE ERTELENDİ
Geçtiğimiz nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat koronavirüs engeline takılan Lopez, vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.
"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"
Jennifer Lopez, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır." açıklamasını yaptı.