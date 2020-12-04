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    Jennifer Lopez yine gelin olamadı

    Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının tüm dünyada artması üzerine düğünlerini tekrar ertelediklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 12:14
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 12:26
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    Jennifer Lopez yine gelin olamadı

    ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini duyurdu.

    YİNE ERTELENDİ

    Geçtiğimiz nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat koronavirüs engeline takılan Lopez, vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.

    "BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

    Jennifer Lopez, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır." açıklamasını yaptı.

    Jennifer Lopez yine gelin olamadı #1

    Jennifer Lopez yine gelin olamadı #2

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