Jennifer Lopez’den Ben Affleck itirafı

Jennifer Lopez, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck ile ikinci bir şans elde ettiği için çok mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir magazin dergisinin konuğu oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Röportajda, eski nişanlısı oyuncu Ben Affleck ile yeniden bir arada olmasını kutsal bir armağan olarak tanımladı.

"İKİNCİ BİR ŞANS"

52 yaşındaki Lopez, “Onunla birlikte olduğum için çok şanslı, mutlu ve gururlu hissediyorum. İkinci bir şans olarak güzel bir aşk hikayesi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ARTIK DAHA YAŞLIYIZ"

ABD'li şarkıcı, “İkimiz de ‘Vay canına, çok mutluyuz ve bunların hiçbirinin tekrar devreye girmesini istemiyoruz’ diyorduk. Artık daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha fazla tecrübeye sahibiz. Hayatımızın farklı bir dönemindeyiz. Şimdi çocuklarımız var ve bu şeylerin çok bilincinde olmamız gerekiyor. Çok koruyucuyuz çünkü hepimiz için çok güzel bir zaman." dedi.