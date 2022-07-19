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    Jennifer Lopez'den yatak pozu

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nikahtan saatler sonra yataktan paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 07:30
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    Jennifer Lopez'den yatak pozu

    ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu Hollywood yıldızı Ben Affleck ile dünya evine girdi.

    Ünlü çift, evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi.

    Alyansını gösterdi

    Düğünden saatler sonra ünlü şarkıcıdan paylaşım geldi. Yatağın içinde poz veren Lopez, yeni alyansını da takipçilerine göstermiş oldu.

    Jennifer Lopez den yatak pozu #1

    Parmağında nişan yüzüğü ile görüntülenmişti

    Jennifer Lopez, bu yılın başında 14 yaşındaki çocuğu EMM ile mobilya alışverişi yaparken, parmağında nişan yüzüğüyle görüntülenmişti.

    Jennifer Lopez den yatak pozu #2

    2002'de nişanlandılar, 2004'te ayrıldılar

    Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 sonunda nişanlanmış, 2004 yılında ise ayrılmıştı.

    Jennifer Lopez den yatak pozu #3

    Birçok evlilik ve birliktelikten sonra yeniden buluştular

    Hayatlarına evliliklerin de dahil olduğu farklı ilişkiler sığdıran ve çocukları olan ikili, geçen yıl tekrar ilişki yaşamaya başlamıştı.

    Jennifer Lopez den yatak pozu #4


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