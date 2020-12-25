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- Jessica Alba: Pandemi bana ailemin kıymetini gösterdi
Jessica Alba: Pandemi bana ailemin kıymetini gösterdi
Bir dergi için röportaj veren Jessica Alba, pandemi döneminin kendisine çok şey kattığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 10:10
- Güncelleme : 25.12.2020 - 10:23
Altın Küre ödüllü oyuncu Jessica Alba, Women’s Health dergisine kapak oldu.
"AİLEMİN KIYMETİNİ ANLADIM"
Dergi için poz veren 39 yaşındaki oyuncu, “Pandemi bana hayattan gerçekten zevk aldığım anların ailemle geçirdiğim zamanlar olduğunu öğretti.” dedi.
Alba, haftada 2-4 kez spor yaptığını ve en çok pilatesten hoşlandığını da sözlerine ekledi.