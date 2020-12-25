Euro
9.2421
-0.01%
Dolar
7.5879
0.34%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.435
0.62%
Bitcoin
179.055
1.27%
EXEN Coin
10.84
2.26%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Jessica Alba: Pandemi bana ailemin kıymetini gösterdi

    Bir dergi için röportaj veren Jessica Alba, pandemi döneminin kendisine çok şey kattığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 10:10
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jessica Alba: Pandemi bana ailemin kıymetini gösterdi

    Altın Küre ödüllü oyuncu Jessica Alba, Women’s Health dergisine kapak oldu.

    "AİLEMİN KIYMETİNİ ANLADIM"

    Dergi için poz veren 39 yaşındaki oyuncu, “Pandemi bana hayattan gerçekten zevk aldığım anların ailemle geçirdiğim zamanlar olduğunu öğretti.” dedi.

    Alba, haftada 2-4 kez spor yaptığını ve en çok pilatesten hoşlandığını da sözlerine ekledi.

    Jessica Alba: Pandemi bana ailemin kıymetini gösterdi #1

    Jessica Alba: Pandemi bana ailemin kıymetini gösterdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir