Jessie Cave'in bebeği koronavirüsü yendi

'Harry Potter' serisinde canlandırdığı 'Lavender Brown' karakteri ile tanınan oyuncu Jessie Cave'in üç aylık bebeği, koronavirüse yakalanmıştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Alfie Brown ile evli olan Jessie Cave, üç ay önce Abraham adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı.

BEBEK İYİLEŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda üç aylık bebeğinin koronavirüse yakalandığını açıklayan Cave, bu kez güzel haberi duyurdu. Üç çocuk annesi olan ünlü oyuncu, oğlunun koronavirüsü yendiğini açıkladı.

"BEBEK ARTIK EVDE"

Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Jessie Cave, gönderisine, "Bebek artık evde. Tüm iyi dilek ve destek mesajları için teşekkür ederim. Herkes güvende olsun." notunu düştü.

Takipçileri, Cave'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

"ZAVALLI BEBEĞİM"

33 yaşındaki oyuncu, oğlunun izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını, "Zavallı bebeğim, covid testi pozitif... O iyi durumda." notuyla yayınlamıştı. Bebeğine hastanede iyi bakıldığını belirten Jessie Cave, virüsün çok hızlı bulaştığını söylemişti. Herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağıran oyuncu, bebeğinin zor bir doğumla dünyaya geldiğini de sözlerine eklemişti.

"TEKRAR HASTANEYE DÖNMEK İSTEMEZDİM"

Cave, konuyla ilgili, "Onun travmatik doğumundan sonra bu kadar kısa sürede tekrar hastaneye dönmek istemezdim." demişti. Sağlık çalışanlarına hayranlık duyduğunu belirten Jessie Cave, doktor olan erkek kardeşiyle de gururlandığını söylemişti.

3 ÇOCUĞU VAR

Jessie Cave, Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veriyordu. Jessie Cave ile sevgilisi Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor. Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti.

TEKRARDAN BARIŞTILAR

Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı. Ancak daha sonra ayrı kalamayacaklarını anlayıp tekrar bir araya geldiler.