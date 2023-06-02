Jessie J anne oldu Geçtiğimiz yıl düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kalan ünlü şarkıcı Jessie J, anne oldu.

ensonhaber.com

Daha önce düşük yaptığını açıkladıktan bir süre sonra tekrar anne olmaya hazırlandığını açıklayan Jessie J'den müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, anne oldu.

Doğuma girmeden beş dakika önce hastane odasında dans ederken çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J'nin bir oğlu oldu.

Jessie J, normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını belirtti.

"9 ay hazırlık yaptım"

Tam adı 'Jessica Ellen Cornish' olan Jessie J, yaşadığı süreci, "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri... Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana, 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim." ifadeleriyle anlattı.