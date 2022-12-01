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    Jim Carrey, Twitter'ı kapattı

    Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, Twitter'a veda eden ünlüler kervanına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 07:23
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    Jim Carrey, Twitter'ı kapattı

    Elon Musk’ın Twitter'ı satın almasının ardından pek çok ünlü isim hesaplarını tek tek kapatmıştı.

    Geçtiğimiz nisan ayında oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıklayan Jim Carrey de Twitter’ı terk eden isimler arasına katıldı.

    "Kapatıyorum"

    Carrey yaptığı açıklamada “Twitter’dan ayrılıyorum ama arkadaşım Jimmy Hayward ile yaptığım kısa animasyonu paylaşmak istedim” dedi.

    Oyuncu, Twitter hesabını silme nedeni olarak direkt Elon Musk'ı işaret etmese de bu hamlesinin altında Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor.

    Carrey, katıldığı bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” demişti. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulunmuştu.

    Jim Carrey, Twitter ı kapattı #1


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