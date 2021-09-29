Joe Jonas ile Sophie Turner'ın malikanesi satıldı

Joe Jonas ile Sophie Turner, Los Angeles'taki evlerini 135 milyon TL'ye sattı.

Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner, geçtiğimiz haziran ayında satışa koydukları Los Angeles'ın Encino semtinde yer alan lüks evlerini elden çıkardı.

135 MİLYON TL

Çift, 1400 metrekarelik bir alana sahip olan malikaneyi 15,2 milyon dolara (yaklaşık 135 milyon TL) sattı. Evin; 10 yatak odası, 11 büyük banyosu ve 3 de küçük banyosu bulunuyor.

ŞARAP MAHZENİ BİLE VAR

Joe Jonas ile Sophie Turner, ana binanın yanı sıra konuk evi de yer alan mülkü 2019'da 14,1 milyon dolara almıştı.

Lüks malikanenin içinde; spa ve spor salonu, göz alıcı dev avizeler, modern sinema odası, özel ses ve güvenlik sistemi yer alıyor.

Bahçedeki havuz, ana bina ile iki yatak odalı misafir evini birbirinden ayırıyor. Evin ayrıca dört araçlık garajı, şarap mahzeni, geniş avlusu da dikkat çekiyor.

YENİ EV ALDILAR

Joe Jonas ile Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde Miami'den 11 milyon dolara yeni ev satın almıştı. Çift, 4400 Island Road'da yer alan deniz kıyısındaki eve, Kaliforniya'daki malikanelerini 16,8 milyon dolara satışa çıkarmalarından üç ay sonra sahip olmuştu. Yeni evin 6 yatak odası ve 8,5 banyosu bulunuyor.