John Travolta, eşinin ölümünü oğluna nasıl açıkladığını anlattı

John Travolta, eşi Kelly Preston’ın geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından 10 yaşındaki oğlu Benjamin'le aralarında geçen duygusal konuşmayı aktardı.

Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta, eşi Kelly Preston’ın ölümünün ardından 10 yaşındaki oğlu Benjamin’le aralarında geçen duygusal diyaloğu anlattı. Preston, iki yıllık meme kanseri mücadelesinin ardından Temmuz 2020’de 57 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

"KORKUYORUM"

Travolta, Kevin Hart’ın Hart to Heart adlı talk show programında ailesinin bu acı kayıpla nasıl başa çıktığını anlattı. Oyuncu, “Ben, bir keresinde bana ‘Annem öldüğü için senin de gideceğinden korkuyorum’ dedi. Ben de ona ‘Bu çok farklı bir şey’ dedim. Ve ona benim uzun ömürlülüğüm ve onun yaşam süresi arasındaki farkı anlattım." dedi.

"HERKES ÖLEBİLİR"

Travolta, oğluna, “Sen her zaman doğruları sevmişsindir ve ben de sana hayat hakkında doğruyu anlatacağım. Hiç kimse ne zaman öleceğini ya da ne zamana kadar yaşayacağını bilmez. Ağabeyin Jett 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Annen 57 yaşındayken. Çok gençlerdi. Fakat kim bilebilir? Ben yarın ölebilirim. Sen de öyle. Herkes ölebilir. Dolayısıyla buna hayatın bir parçası olarak bakalım. Tam olarak bilemezsin. Hayatını olabildiğince en uzun şekilde yaşamak için elinden gelenin en iyisini yap.” dediğini aktardı.

Travolta'nın büyük oğlu Jett Travolta, 2009 yılında Bahamalar'daki tatil sırasında aniden yaşamını yitirmişti.