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    Johnny Depp, eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi

    Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 08:02
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    Johnny Depp, eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi

    Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

    Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu.

    Üçlü ilişki kayıtları

    Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

    Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

    Johnny Depp, eşinin Elon Musk la üçlü ilişkisini belgeledi #1

    Johnny Depp, eşinin Elon Musk la üçlü ilişkisini belgeledi #2

    Johnny Depp, eşinin Elon Musk la üçlü ilişkisini belgeledi #3

    Johnny Depp, eşinin Elon Musk la üçlü ilişkisini belgeledi #4


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