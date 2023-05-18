Johnny Depp'in dişlerine yorum yağdı Eski eşi Amber Heard ile verdiği hukuk mücadelesi sonrası bir süre ortalarda görünmeyen Johnny Depp sarı ve çürük dişleriyle Cannes'da görüntülendi.

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16 Mayıs’ta başlayan Cannes Film Festivali, dünyaca ünlü davetlileriyle gündem olmaya devam ediyor.

7 dakika alkışlandı

Festivalin açılış gününde 'Jeanne du Barry' filminin başrol oyuncusu Johnny Depp, sinema sektörüne görkemli bir dönüş yaptı. Ünlü aktör 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

'Sarı ve çürük"

Cannes Film Festivali'nde Depp ile ilgili gündem olan bir diğer şey de, dişleri oldu. Aktörün kırmızı halıda yürürken çekilen fotoğrafları kısa sürede viral olurken, insanlar ünlü ismin 'sarı ve çürüyen' dişlerine odaklandı. Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili birçok yorum yaptı.