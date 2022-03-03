İki çocuğunun annesi eşi Carolina Alurralde'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Sosa, gecelerde.

iki çocuğunun annesi 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan adı bir dönem oyuncu Melisa Döngel'le de anılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, önceki gece Gümüşsuyu'nda bir otel çıkışı görüntülendi.

BİR KADIN BİR ŞİŞE İÇKİ

Otelden bir güzelle çıkış yapan Sosa'nın elindeki içki şişesi dikkat çekti. Yanındaki kadından görüntülenmek istemeyen ünlü futbolcu, alkol şişesini de paltosunun altına sakladı.

AYRI ARABALARLA AYRILDILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, otel çıkışında bu halde objektiflere yansıyınca canı sıkılan Sosa, kadın arkadaşını taksiye bindirip yolladı.

Adı bir dönem oyuncu Melisa Döngel ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, iki çocuğunun annesi 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

"DUYGUSAL İLİŞKİ BİTTİ"

Arjantin basınına konuşan Carolina Alurralde, "Sosa ile ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada" açıklamasını yapmıştı.