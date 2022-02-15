Julia Fox ile Kanye West ayrıldı

Bipolar bozuklukla mücadele eden Kanye West (Ye) ile sevgilisi Julia Fox yollarını ayırdı.

Kanye West, en son eşi Kim Kardashian'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Çocuklarının annesine dönmek için uğraşan West, çalışmalarına devam ediyor.

Ünü rapçi, son olarak boşanma aşamasında olduğu Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndedi.

"BENİM GÖRÜŞÜM AÇIK"

Güllerin olduğu kamyonetin üzerinde "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazması da dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

West'in bir süredir birliktelik yaşadığı Julia Fox ile bu jestin ardından ayrıldığı öne sürüldü.

Julia Fox’un ayrılık kararının West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi olarak yorumlandı. 32 yaşındaki Fox, kendi sayfasından yıldız rapçinin tüm fotoğraflarını sildi.