Jung Chae Yul evinde ölü bulundu Güney Koreli oyuncu ve model Jung Chael Yul, hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Güney Koreli oyuncu ve model, 26 yaşında yaşamını yitirdi. 'Zombie Detective' adlı diziyle tanınan Jung Chael Yul'un evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Yul'un menajerlik şirketi açıklama yaptı:

"Dua etmenizi umuyoruz"

"Yürek burkan haberleri vermek için buradayız. Oyuncu Chaeyul, aramızdan ayrıldı. Cenazesi ailesinin isteği doğrultusunda özel olarak yapılacak. Oyunculuğunda da samimi olan Chaeyul'un huzur içinde yatabilmesi için dua etmenizi umuyoruz"

Oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.