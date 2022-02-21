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    Justin Bieber koronavirüse yakalandı

    Bieber'e yapılan testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Ünlü şarkıcının temsilcisi, sanatçının son durumunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:48
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    Justin Bieber koronavirüse yakalandı

    Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Bieber'ın bir temsilcisi, ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak, Bieber'ın hafif belirtiler gösterdiğini kaydetti.

    TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

    Bieber'ın pazar günü Las Vegas'ta sahne alması planlanıyordu, ancak konser söz konusu gelişme nedeniyle ertelendi.

    T-Mobile Arena'dan yapılan açıklamada, "Pozitif koronavirüs sonuçları nedeniyle maalesef pazar günü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız. Justin elbette büyük bir hayal kırıklığına uğradı, ancak ekibinin ve hayranlarının sağlığı ve güvenliği her zaman onun bir numaralı önceliği." denildi.

    KONSER ERTELENDİ

    Açıklamanın devamında, "San Diego'daki lansman büyük bir başarıydı. Justin, muhteşem gösteriyi Las Vegaslı hayranlarına mümkün olan en kısa sürede sunmaktan heyecan duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

    Las Vegas konserinin 28 Haziran Salı gününe ertelendiği kaydedildi.

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