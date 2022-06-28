Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın tatil kareleri

Justin Bieber ve Hailey Bieber çitfi tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda dğnyaca ünlü şakrıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıklamıştı. Bieber, sosyal medya hesabından da yüzünün son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

Daha önceki haftalarda ise Hailey Rhode Baldwin Bieber, oksijen eksikliğine sebep olan bir kan pıhtısı sebebiyle ölümden döndüğünü açıklamıştı. Zor günler geçiren ünlü çift, soluğu Bahamalar'da aldı.

Tatil kareleri paylaşıldı

Mavi bikinisiyle denizin içinde poz veren ünlü isim, paylaştığı sonraki karelerde ise eşi Justin Biber'ın kumların üzerine serdikleri bir örtüde, şapkası yüzünü kapatırken çekilmiş bir karesini de yayınladı.

Daha sonra iki farklı bikini daha giyerek objektif karşısına geçen Hailey, berrak denizdeki tatilinin her dakikasının tadını çıkardı.