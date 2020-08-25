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    Justin Bieber’ın babalık provası

    Hailey Baldwin ile evlenen şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından paylaştığı bebek fotoğrafları ile takipçilerini heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 07:49
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    Justin Bieber’ın babalık provası

    Geçtiğimiz yıl büyük bir depresyona giren Justin Bieber, kariyerine bir ara verip ailesiyle zaman geçireceğini söylemişti. Bieber için herkes baba olacağı yönünde paylaşımlarda bulunmuş ve Hailey’in hamile olduğuna dair iddialar ortaya atmıştı.

    KUCAĞINA BEBEK ALDI

    Tüm bunlar olurken 26 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından kucağında bebek tutarken çekilmiş karelerini paylaştı.

    Bieber paylaşımına düştüğü notla yeğeni Iris’i kucağında tuttuğunu söylerken milyonlarca takipçisi genç şarkıcının babalık provası yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

    Justin Bieber’ın babalık provası #1

    Justin Bieber’ın babalık provası #2

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