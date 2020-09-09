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    Justin Bieber'ın kirli tırnakları

    Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın tırnak içindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 10:52
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    Justin Bieber'ın kirli tırnakları

    Günlük yaşantısındaki kesitleri sosyal medya hesabı Instagram'dan anbean paylaşan Hailey Baldvin, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    EŞİ PAYLAŞTI

    Ünlü şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıkan Baldvin, o anları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

    TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı fotoğraftaki bir ayrıntıya takılıp kaldı. Yemek masasında telefonuyla uğraşan Bieber'ın tırnak içlerindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı.

    Justin Bieber ın kirli tırnakları #1

    Justin Bieber ın kirli tırnakları #2

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