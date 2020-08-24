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    Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası

    Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın Bodrum tatilinden küs ayrıldılar.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 07:45
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    Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası

    Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze arasında maske kavgası çıktı. Bodrum Gündoğan’daki evlerinde kalan çiftin tatili tatsız sona erdi.

    MASKE TARTIŞMASI

    Pandemi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. Evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja inmeyi de tercih etmedi. Panik Atağı olan Ural’ı eşinin maske ihmali ise çılgına döndürdü.

    İSTANBUL'A DÖNDÜ

    Soaklarda maskesiz gezen Tangöze’nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul’a döndü. Kaan Tangöze ise iki gün sonra eşinin yanına gitti.

    Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası #1

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