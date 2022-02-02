Kabus üstüne kabus! Serenay'ın takıntılı aşığının ifadesi ortaya çıktı; Her bir cümlesi sapkın...

Kabus üstüne kabus! Serenay'ın takıntılı aşığının ifadesi ortaya çıktı; Her bir cümlesi sapkın...

saplantılı hayranı Tayfur Demirtaş, verdiği ifadeyle ağızları açık bıraktı. "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyorum" diyen Demirtaş, sapkınlığıyla "pes" dedirtti.

"Güzellik başa bela" deyimi gerçek oldu...

Oyuncu Serenay Sarıkaya, takıntılı hayranı nedeniyle günlerdir kabusu yaşıyor.

Serenay Sarıkaya'ya yıllardır takıntılı olan hayranı, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuya zor günler yaşatmış, soluğu polis merkezinde aldırmıştı.

AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Sarıkaya'nın otomobile saldıran ve gözaltına alınan Tayfur Demirtaş, yakalanarak gözaltına alındı.

26 yaşındaki Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya'nın peşini bırakmayacağını söyleyen Demirtaş, saplantılı tavırlarıyla korkuturken, ifadeleriyle şaşkına çevirdi.

"YENİDEN DENEYECEĞİM"

Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti.

Saplantılı Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAM"

"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Beni kabul edene kadar peşini bırakmam." diyen Demirtaş, sapkınlığıyla pes dedirttti.