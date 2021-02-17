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    Kadir İnanır aşı oldu

    71 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 13:57
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    Kadir İnanır aşı oldu

    Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada izlenecek yol haritası, yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanıyor. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler aşılanmaya başlandı. Öğretmenler de bu ayın sonundan itibaren aşılanacak.

    DAVET ETTİ

    Usta oyuncu Kadir İnanır da koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi. İnanır o anları Instagram hesabından paylaştı.

    Kadir İnanır aşı oldu #1

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