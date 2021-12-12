Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi altında olan Kadir İnanır taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklaması kısa tutulunca İnanır, "Ne oldu şimdi" diyerek tepki gösterdi.

Muğla Dalaman'da yaşayan Kadir İnanır, yürüyüş yaptığı esnada ani bir rahatsızlık geçirip Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilerek yoğun bakıma alındı.

Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın 21 Kasım'da aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı.

Uyutulan İnanır, ertesi gün uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Daha sonra yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, nöroloji servisindeki özel odaya alındı.

Kadir İnanır taburcu oldu ViDEO

TABURCU OLDU

O günden bu yana tadavisi süren ünlü oyuncu bugün taburcu edildi.

Türk sinemasının büyük isim İnanır, hastane çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Gazetecilere hal hatır soran İnanır, "Merhaba hoşgeldiniz. Nasılsını iyi misiniz? Çok teşekkür ederim her şey için. Sizleri de takip ediyoruz sosyal medyadaki sunumlarınızdan. Ama böyle işte bu hastalık böyle. Hastaneler insanların tedavi edilmesi için kurulan kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can veren, can suyu veren kurumlar..." dedi.

ŞOFÖRÜ CAMLARI KAPATTI

Tam bu sırada İnanır'ın şoföri sözünü keserek pandemi nedeniyle konuşmayı kısa tutmak zorunda olduklarını söyledi ve aracın camlarını kapattı.

"NE OLDU ŞİMDİ"

Kadir inanır ise şaşkınlığını gizleyemeden "Ne oldu şimdi anlamadım ki" diyerek tepki gösterdi. İnanır'ın aracı hastaneden hızla uzaklaştı.