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    Kadir İnanır yarın taburcu olacak

    Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın yarın taburcu olacağı açıklandı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 20:35
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    Kadir İnanır yarın taburcu olacak

    Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    BEYİN KANAMASI SONUCU AMELİYAT OLDU

    Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi.

    Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

    YARIN TABURCU EDİLECEK

    Muğla’da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır’ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır’ın tedavisinin tamamlandığı ve yarın taburcu olacağı açıklandı.

    Kadir İnanır yarın taburcu olacak #1

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