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Kadir İnanır, zayıf haliyle dikkat çekti

Kadir İnanır, zayıf haliyle dikkat çekti

Bir süre önce beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve 22 gün tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali endişelendirdi. Usta oyuncunun adeta bir deri bir kemiğe döndüğü görüldü.