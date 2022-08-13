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- Kadir İnanır, zayıf haliyle dikkat çekti
Kadir İnanır, zayıf haliyle dikkat çekti
Bir süre önce beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve 22 gün tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali endişelendirdi. Usta oyuncunun adeta bir deri bir kemiğe döndüğü görüldü.
- Haber Merkezi
- 13.08.2022 - 13:10
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.
Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan İnanır, son haliyle dikkat çekti.
Bir deri bir kemiğe döndü
Oldukça zayıfladığı görülen ve sportif giyim tarzı dikkat çeken İnanır, konuşmak istemedi.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan İnanır, “Başka zaman konuşuruz” demekle yetindi.
İnanır’ın bir deri bir kemiğe dönen hali endişelendirdi.
22 gün tedavi görmüştü
Usta oyuncu, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.
Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı.
22 günün ardından tedavisi tamamlanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, taburcu edilerek evinde dinlenmişti.