Petrol
105.35
0.71%
Euro
15.74
-0.07%
Dolar
14.82
0.13%
Altın
902.63
-0.41%
Borsa
2421
0.12%
Bitcoin
581.257
-3.42%
BTXN Coin
20.90
0.38%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Kadir İnanır, zor yürüdü

    Yürümekte zorlanan Kadir İnanır'ın yardımına sevgilisi Jülide Kural yetişti
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadir İnanır, zor yürüdü

    Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta sanatçı 72 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

    Sevgilisine tutundu

    Yanında sevgilisi Jülide Kural olan usta oyuncunun keyifsiz hali dikkat çekti. Ayakta durmakta zorluk çeken İnanır'ın yürümesine sevgilisi yardım etti.

    Eşofmanla ilk kez görüntülendi

    Her zaman şık haliyle görmeye alıştığımız Kadir İnanır'ın beyaz bir eşofman giyip dışarıya çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

    Kadir İnanır, zor yürüdü #1

    Kadir İnanır, zor yürüdü #2


    İlginizi Çekebilir

    Adnan Çebi ile Aslıgül Atasagun çiftinin milyonluk boşanma davası
    Magazin

    Adnan Çebi ile Aslıgül Atasagun çiftinin milyonluk boşanma davası

    Sakarya'da cinayet: Kardeşi katili oldu
    3. Sayfa

    Sakarya'da cinayet: Kardeşi katili oldu

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Görüş Bildir