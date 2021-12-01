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    Kadir İnanır'dan hastane fotoğrafı geldi

    Sağlık durumu iyiye giden Kadir İnanır'ı, arkadaşları ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:05
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    Kadir İnanır'dan hastane fotoğrafı geldi

    Aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ve ameliyat edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

    KEYFİ YERİNDE

    Arkadaşları tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta, Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    İLK AMELİYATI DEĞİL

    Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

    Kadir İnanır dan hastane fotoğrafı geldi #1

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