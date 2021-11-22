Kadir İnanır neden ameliyat edildi, sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, dün ilk kez açıklama yaparak Kadir İnanır’ın bilincinin açık, durumunun iyi olduğunu söylemişti. Bu sabah saatlerinde 72 yaşındaki sanatçının ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bu gelişmenin ardından ünlü sanatçının sevenleri, son durumu hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin açıklaması...

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pamukkale Üniversitesi'nden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."





"TÜM ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE"

İnanır'ın yakın arkadaşı Jülide Kural da usta sanatçının kendi sosyal medya hesabı üzerinden ameliyat haberini duyurdu.

Kural, paylaşıma, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..." notunu düştü.