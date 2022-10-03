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    Kalben'den eleştirilere yanıt

    Ünlü şarkıcı Kalben’in bir konserinde, kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 07:02
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    Kalben'den eleştirilere yanıt

    Şarkıcı Kalben, bir konserinde kendini müziğin ritmine kaptırarak dans ettiği videoyla sosyal medyanın gündemine girdi.

    Yeşil derin göğüs dekoltesine sahip elbisesiyle sahnede kendinden gelen Kalben'in ilginç dansı dikkat çekti.

    Gurur duydu

    Dans için gelen eleştirilere yanıt veren Kalben "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

    Kalben'in sahnedeki gergin anları ViDEO

    Kalben den eleştirilere yanıt #1

    Kalben den eleştirilere yanıt #2


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