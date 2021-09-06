Kaley Cuoco, ikinci eşinden boşanma kararı aldı

"Big Bang Theory" isimli diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Kaley Cuoco, 3 yıl önce evlendiği ikinci eşiyle boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

ABD’de bir dönem çok popüler olan ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Big Bang Theory’de canlandırdığı karakter ile gönülleri fetheden Kaley Cuoco, ikinci eşi Karl Cook ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

"YOLLARIMIZ FARKLIYMIŞ"

2018 yılında Kaliforniya’da evlenen çift, boşanma süreciyle ilgili de bir açıklama yaptı.

Aralarında bir kızgınlık ya da anlaşmazlık olmadığının belirtildiği açıklamada, “Aramızda derin bir aşk ve saygı olmasına rağmen şu an ilerlediğimiz yolların farklı yönlere gittiğini fark ettik.” denildi.