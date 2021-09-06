Euro
9.8492
-0.46%
Dolar
8.2917
-0.16%
Altın
487.86
-0.06%
Borsa
1.469
0%
Bitcoin
425.985
3.52%
EXEN Coin
25.67
2.72%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Kaley Cuoco, ikinci eşinden boşanma kararı aldı

    "Big Bang Theory" isimli diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Kaley Cuoco, 3 yıl önce evlendiği ikinci eşiyle boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaley Cuoco, ikinci eşinden boşanma kararı aldı

    ABD’de bir dönem çok popüler olan ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Big Bang Theory’de canlandırdığı karakter ile gönülleri fetheden Kaley Cuoco, ikinci eşi Karl Cook ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

    "YOLLARIMIZ FARKLIYMIŞ"

    2018 yılında Kaliforniya’da evlenen çift, boşanma süreciyle ilgili de bir açıklama yaptı.

    Aralarında bir kızgınlık ya da anlaşmazlık olmadığının belirtildiği açıklamada, “Aramızda derin bir aşk ve saygı olmasına rağmen şu an ilerlediğimiz yolların farklı yönlere gittiğini fark ettik.” denildi.

    Kaley Cuoco, ikinci eşinden boşanma kararı aldı #1Kaley Cuoco, ikinci eşinden boşanma kararı aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir