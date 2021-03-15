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Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda

Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda

Yıllar önce 'Kankigiller' olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden 'Kanki Orçun' olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi.