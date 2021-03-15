Euro
8.9839
-0.05%
Dolar
7.5333
0.01%
Altın
419.3
-0.06%
Borsa
1.555
-0.12%
Bitcoin
432.415
-4.73%
EXEN Coin
13.60
-4.15%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda

    Yıllar önce 'Kankigiller' olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden 'Kanki Orçun' olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 23:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda

    Televizyon programcısı Erman Orçun Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırıldı.

    KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

    Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

    Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda #1

    Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir