Kanserine yakalan Stanley Tucci, yaşadıklarını anlattı ABD'li aktör ve yapımcı Stanley Tucci, ağız kanserine yakalanmıştı.

ensonhaber.com

'Şeytan Marka Giyer', 'Cennetimden Bakarken' ve 'Açlık Oyunları' gibi yapımlarda yer alan ABD'li aktör ve yapımcı Stanley Tucci, ağız kanserine yakalanmıştı.

Ağız kanserine karşı verdiği savaşı anlatarak, altı ay boyunca beslenme tüpü kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Ünlü isim, kanser sebebiyle tat alma ve yeme yeteneğinin olumsuz etkilendiğini, bu nedenle de kilo verdiğini söyleyerek; "35 kilo verdim" dedi.

"Yemek yiyemiyordum"

52 yaşındaki oyuncu, "Yemek yiyemiyordum" dedi ve şöyle devam etti:

"Altı ay sürdü"

"Altı ay boyunca beslenme tüpüm vardı ve her şeyin tadı da, kokusu da iğrençti. Sonunda tekrar yemek yiyebilmem ve tekrar düzgün bir şekilde tat alabilmem aylar sürdü."

Tucci, 1995'te dünyaevine girdiği, üç çocuğunun annesi olan ilk eşi Kate Tucci'nin 2009 yılında henüz 47 yaşındayken meme kanserinden öldüğünü ve bu durumun kendisine konulan teşhisi daha da dehşet verici hale getirdiğini paylaştı.

"Rahmetli eşim ve ben, onun için bir tedavi bulmaya çalışırken tüm dünyayı dolaştık" ifadelerini kullanan Stanley, "Bu yüzden bana teşhis konulduğunda tamamen şok oldum. Dehşete kapıldım, kesinlikle dehşete kapıldım" şeklinde konuştu.