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    Kanye, her şeyi sildi

    Ünlü rapçi Kanye West'ten dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 07:37
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    Kanye, her şeyi sildi

    Dünyaca ünlü çift Kim Kardashian ile Kanye West, bu yılın başında boşanacaklarını açıklamıştı. Bu süreçte evlerini ayırdıkları iddia edilen çiftten West, ayrılığı bir türlü kabullenemedi.

    HESABI SIFIRLADI

    Ailesini geri kazanma çabalarını sürdüren 44 yaşındaki rapçiden şaşırtan bir hamle geldi. Instagram'a ilk kez 2016 yılında katılan Kanye West, 9 milyon 500 bin takipçinin bulunduğu hesabını sıfırladı.

    Dünyaca ünlü rapçi, 2016'dan bu yana çok kez hesabını sildi.

    ŞÜKRAN GÜNÜ DUASI

    West'in gönderilerini kaldırma sebebi bilinmiyor. Ancak ABD'li şarkıcının bu hamlesinin Kardashian'la yeniden bir araya gelmek istediğini belirten Şükran Günü duası paylaşımından birkaç gün sonra gerçekleşmesi ise kafaları karıştırdı.

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