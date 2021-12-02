Kanye, her şeyi sildi

Kanye, her şeyi sildi

Ünlü rapçi Kanye West'ten dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.

Dünyaca ünlü çift Kim Kardashian ile Kanye West, bu yılın başında boşanacaklarını açıklamıştı. Bu süreçte evlerini ayırdıkları iddia edilen çiftten West, ayrılığı bir türlü kabullenemedi.

HESABI SIFIRLADI

Ailesini geri kazanma çabalarını sürdüren 44 yaşındaki rapçiden şaşırtan bir hamle geldi. Instagram'a ilk kez 2016 yılında katılan Kanye West, 9 milyon 500 bin takipçinin bulunduğu hesabını sıfırladı.

Dünyaca ünlü rapçi, 2016'dan bu yana çok kez hesabını sildi.

ŞÜKRAN GÜNÜ DUASI

West'in gönderilerini kaldırma sebebi bilinmiyor. Ancak ABD'li şarkıcının bu hamlesinin Kardashian'la yeniden bir araya gelmek istediğini belirten Şükran Günü duası paylaşımından birkaç gün sonra gerçekleşmesi ise kafaları karıştırdı.