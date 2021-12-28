Kanye West, Kim Kardashian'a komşu oldu

Kanye West, boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian'ın evinin karşı sokağından 4,5 milyon dolara ev satın aldı.

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, ünlülerin yaşadığı Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesinden ev aldı.

Adını Ye olarak değiştiren 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni eviyle, boşanma aşamasında olduğu dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’a daha yakın oldu.

"KİM'İ İSTİYORUM"

Geçen ay sarf ettiği "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek" çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken West’in, yeni satın aldığı ev sayesinde bu amacına yaklaşmaya çalıştığı düşünüldü. West, Kardashian'ın karşı sokağındaki yeni ev için 4,5 milyon dolar ödedi.