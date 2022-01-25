Kanye West ve Julia Fox'un yeni ismi

Brangelina' ve 'Bennifer' gibi ünlü Hollywood çiftlerine yakıştırılan isimlerden sonra Kanye West ve Julia Fox ikilisi kendilerine yeni bir çift ismi koydu.

Çocuklarının annesi Kim Kardashian'dan ayrılan ünlü rapçi Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox, aşklarına doludizgin devam ediyor. Taze aşıklar, kendilerine bir isim bile taktı.

JULİYE

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in ‘Brangelina’sı ile Jennifer Lopez ve Ben Afflesck’in ‘Bennifer’ından sonra ikili, kendilerine ‘Juliye’ adını verdi.

Julia Fox, önceki gün Instagram’ın hikaye bölümünde fotoğraflarıyla birlikte bu adı paylaştı.