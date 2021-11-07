Karaköy'de Rihanna'ya benzeyen turist, izdiham yarattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya benzerliği ile dikkat çeken turisti görenler, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Karaköy’de bir mekanda eğlenmeye gelen turist, Rihanna ile benzerliğiyle ortalığı karıştırdı.

Benzerliğiyle şok eden genç kadını Rihanna sanan vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Dünyaca ünlü şarkıcının İstanbul'a geldiği iddiası kısa sürede yayıldı. Ancak gerçek ortaya çıktı.

Brezilya uyruklu turistin Rihanna olmadığı anlaşılırken kadının Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzemesi dikkat çekti.

DÖVMESİ BİLE AYNI

Elinin üzerinde de Rihanna'nın dövmesinden bulunan kadın, gördüğü ilgiden memnundu. Müşterilerin, genç kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedikleri anlar ise sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Karaköy'de Rihanna sanılan turist VİDEO

"BEN RİHANNA"

Basın mensuplarının da ilgisiyle havaya giren esmer güzel, kim olduğunu soranlara, "I'm Rihanna" (ben Rihanna) şeklinde yanıt verdi.