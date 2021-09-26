Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı: Herkes vuruldu!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'den yeni fragman geldi. Yayınlanan yeni fragmanda Oğulcan'ın vurulduğu ve ameliyata alındığı görüldü. Kardeşlerim 2 Ekim Cumartesi günü ekranda olacak.

Yapımına NGM'nin imza attığı ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı Kardeşlerim dizisi, yeni sezon bölümleriyle dikkati çekiyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Heyecan dolu anların yaşandığı diziden yeni fragman gelirken, Oğulcan'ın vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Oğulcan ameliyata alırken, annesi Şengül'ün ise Kadir'den hesap sorduğu anlar fragmana damga vurdu.

Şengül'ün, "Bu odadan sağ çıkmasın dünyayı başına yıkarım Kadir" dediği görüldü. İşte Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı İZLE

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Kırmızı Oda'nın ardından UFO filminde ve Kolej adlı dijital dizide rol alan genç yetenek Nilsu Yılmaz, yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakteriyle Kardeşlerim dizisine dahil oldu.

Dizide yetimhanede büyüyen ve hep bir aile özlemi içinde olan Cemile, Eren ailesinin başına işler açacak.

Dizide Asiye (Su Burcu) ile Doruk (Onur Seyit Yaran) için dişli bir rakip olacak Kaan rolüne ise Eren Ören hayat veriyor.