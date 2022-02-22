Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı: Asiye bayıldı mı öldü mü?

Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı: Asiye bayıldı mı öldü mü?

Kardeşlerim'in yayınlanan son fragmanında; Asiye'nin bayıldığı ve Doruk'un onu kollarında taşıdığı görüldü. İşler iyice çıkmaz girerken, Ömer ise hüngür hüngür ağlamaya başladı.

NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni bölümleri ile devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı dizi, hüzünlü bir hikayeyi konu alıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan ve anne-babasız kalan kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatan diziden yeni fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Asiye ve Doruk'un sempatik konuşması yer aldı. Adiye ona umutla bakan Doruk'a "Seviyorum Doruk" dedi.

Bu sözler Doruk'u heyecanlandırdı ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Asiye bayıldı. Asiye kucaklayarak imdadına yetişen Doruk, onu evden çıkardı.

Ömer ise gözyaşlarını tutamazken, hayatta yine işlerin istediği gibi gitmediğini söyledi. İşte Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı İZLE