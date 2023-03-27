Karsu Dönmez'in acı günü Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan kurtarılan ninesi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Hollanda'da yaşayan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcının depremin ardından enkazdan kurtarılan ninesi de vefat etti.

"Nur içinde yat nenem"

Dönmez, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı, ninesiyle yayınladığı kareye, "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.

Öte yandan Hatay’ın Karsu köyünden 1990'da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.