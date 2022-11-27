Kate Hudson'ın genç görünümünün sırrı

43 yaşındaki ABD’li oyuncu Kate Hudson, yaşına göre genç görünmesinin sırrını açıkladı.

Enerjik ve fit görünümüyle her daim dikkatleri üzerine toplayan ABD'li güzel oyuncu Kate Hudson, yaşına göre genç görünmesinin sırrına açıklık getirdi.

43 yaşındaki üç çocuk annesi oyuncu, “Kendine bakmak önemli. Günde en az 8-9 saat uyuyorum. Su şişemi yanımdan ayırmam.” dedi.

Takviye ürün kullanıyor

Hudson, takviye olarak bir markayla işbirliği yaptığı ürünü kullanırken “Cildim, çizgilerim, saçım ve tırnaklarım için işe yarayan ürünü bulamayınca kendim yaptım.” dedi.