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    Kate Middleton, 40 yaşına girdi

    Middleton, yeni yaşı için küçük ölçekli bir kutlama yapacak. Kraliçe Elizabeth, Cambridge Düşesi için kutlama mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 13:23
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    Kate Middleton, 40 yaşına girdi

    Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton, yeni yaşını kutluyor.

    9 Ocak 1982'de dünyaya gelen Middleton, 40 yaşına girdi.

    KRALİÇE'NİN MESAJI

    Kraliyet ailesinin Instagram hesabından fotoğraflı mesaj paylaşan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, "Cambridge Düşesi'ne bugün çok mutlu bir 40. doğum günü diliyorum." diye yazdı.

    Cambridge Düşesi Middleton da sosyal medya paylaşımında iki farklı fotoğrafına yer verdi.

    AİLESİYLE KUTLAMA YAPACAK

    Mirror'a konuşan bir Kraliyet kaynağı, kutlamalara ilişkin, "Ailesiyle özel olarak kutlayacak." dedi.

    Kate Middleton, 40 yaşına girdi #1

    Kate Middleton, 40 yaşına girdi #2

    Kate Middleton, 40 yaşına girdi #3


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