Kate Middleton askeri kamuflaj giydi Dünyanın en ünlü isimlerinden Galler Prensesi Kate Middleton askeri tatbikata katıldı.

96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ardından artık resmen Galler Prensesi olan Kate Middleton, askeri üniforma giydi ve İngiliz Ordusu'nun eğitimlerine katıldı.

Askerle sohbet etti

Prenses, askeri üniforma giyerek İngiliz Ordusu'nda "The Micks" adıyla bilinen İrlandalı birliklerle bir araya geldi.

İlk yardım eğitimine katıldı

Karlı eğitim sahasında askerlere eşlik eden Prenses, ilk yardım eğitimine katıldı. 40 yaşındaki Middleton, birlikteki askerle sohbet etti.

Savaş anında cephede yaralanan askerlere uygulanacak ilkyardım faaliyetleri hakkında askerlerden eğitim alan Middleton, göğsüne şarapnel yemiş ve bacağından yaralanmış rolü yapan bir asker yerde yatarken ona ilk yardım uyguladı, kanamasını durdurdu ve bacağına turnike yaptı.

Genelde şık görünümlerine alışık olduğumuz Prenses, askeri üniforması, eldiveni ve beresi ile ortama uyum sağladı.

Sarayda elti savaşı

Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğününden önce Cambridge Düşesi Kate ile Markle arasında tatsız olaylar yaşanmıştı. Araları bir türlü düzelmeyen gelinler yüzünden prens kardeşlerin de birbirinden uzaklaştığı iddia edilmişti.

Bu olaylardan sonra Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet görevlerini bırakarak sarayı terk etmişlerdi