Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'in mücevherlerini ödünç aldı

Prens William'ın 40 yaşındaki eşi, katıldığı resepsiyonda Kraliçe'nin takılarıyla poz verdi.

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, sekiz günlük Karayipler turu kapsamında Jamaika'ya gitti.

Jamaika ziyareti sırasında Middleton'ın kullandığı takılar objektiflere yansıdı.

ÖDÜNÇ MÜCEVHERLER

40 yaşındaki Middleton'ın, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in mücevherlerini ödünç aldığı ortaya çıktı.

Newsweek'in haberine göre, Middleton, Jamaika Genel Valisi Patrick Allen tarafından düzenlenen resepsiyona Kraliçe'nin takılarıyla katıldı.

KÜPE VE BİLEZİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cambridge Düşesi, resepsiyonda zümrüt yeşili bir elbise tercih ederken, Kraliçe tarafından kendisine ödünç verilen bir çift küpe ve bilezik taktı.

Söz konusu değerli takılar, İngiliz Kraliçe tarafından 1980'lerden beri takılıyor, ancak kökeni bilinmiyor.