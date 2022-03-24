Petrol
121.51
-0.07%
Euro
16.36
0.09%
Dolar
14.85
0.16%
Altın
930.65
0.29%
Borsa
2188
0.22%
Bitcoin
636.089
1.12%
BTXN Coin
41.49
-1.21%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'in mücevherlerini ödünç aldı

    Prens William'ın 40 yaşındaki eşi, katıldığı resepsiyonda Kraliçe'nin takılarıyla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 15:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'in mücevherlerini ödünç aldı

    Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, sekiz günlük Karayipler turu kapsamında Jamaika'ya gitti.

    Jamaika ziyareti sırasında Middleton'ın kullandığı takılar objektiflere yansıdı.

    ÖDÜNÇ MÜCEVHERLER

    40 yaşındaki Middleton'ın, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in mücevherlerini ödünç aldığı ortaya çıktı.

    Newsweek'in haberine göre, Middleton, Jamaika Genel Valisi Patrick Allen tarafından düzenlenen resepsiyona Kraliçe'nin takılarıyla katıldı.

    KÜPE VE BİLEZİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    Cambridge Düşesi, resepsiyonda zümrüt yeşili bir elbise tercih ederken, Kraliçe tarafından kendisine ödünç verilen bir çift küpe ve bilezik taktı.

    Söz konusu değerli takılar, İngiliz Kraliçe tarafından 1980'lerden beri takılıyor, ancak kökeni bilinmiyor.

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #1

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #2

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #3

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #4

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #5

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #6

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #7

    Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth in mücevherlerini ödünç aldı #8


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    İzmir'de kızını öldüren anne için rapor beklenecek
    3. Sayfa

    İzmir'de kızını öldüren anne için rapor beklenecek

    PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor
    Transfer dosyası

    PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor

    Görüş Bildir