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    Kate Middleton, Prens Louis'i kontrol etmeye çalıştı

    4 yaşındaki Louis, program sırasında yerinde duramadı. Annesi Kate, Louis'i sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 15:12
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    Kate Middleton, Prens Louis'i kontrol etmeye çalıştı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın en küçük çocukları Prens Louis, izleyiciler arasında oynamaya başladı.

    Annesiyle alay etti

    Kameralara yansıyan anlarda Louis'in, annesiyle alay ettiği görüldü. Yerinde duramayan Louis'i, annesi durdurmaya çalıştı.

    4 yaşındaki Louis, sosyal medyada viral olan videoda, eliyle annesi Kate'in ağzını kapatırken görüntülendi.

    Kate'in sakinleştirme çabaları

    40 yaşındaki Kate Middleton, küçük oğluyla konuşarak, onu sakinleştirmek için çaba harcadı.

    Kate Middleton, Prens Louis'i kontrol etmeye çalıştı ViDEO

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #1

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #2

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #3

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #4

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #5

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #6

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #7

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #8

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #9

    Kate Middleton, Prens Louis i kontrol etmeye çalıştı #10


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