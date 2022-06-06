- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kate Middleton, Prens Louis'i kontrol etmeye çalıştı
Kate Middleton, Prens Louis'i kontrol etmeye çalıştı
4 yaşındaki Louis, program sırasında yerinde duramadı. Annesi Kate, Louis'i sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 14:18
- Güncelleme : 06.06.2022 - 15:12
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın en küçük çocukları Prens Louis, izleyiciler arasında oynamaya başladı.
Annesiyle alay etti
Kameralara yansıyan anlarda Louis'in, annesiyle alay ettiği görüldü. Yerinde duramayan Louis'i, annesi durdurmaya çalıştı.
4 yaşındaki Louis, sosyal medyada viral olan videoda, eliyle annesi Kate'in ağzını kapatırken görüntülendi.
Kate'in sakinleştirme çabaları
40 yaşındaki Kate Middleton, küçük oğluyla konuşarak, onu sakinleştirmek için çaba harcadı.
Kate Middleton, Prens Louis'i kontrol etmeye çalıştı ViDEO