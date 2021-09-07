Kate Middleton ve Prens William, Windsor'a taşınacak

Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak isteyen çiftin yapacağı hamle ortaya çıktı. Kararda taht planlarının etkili olduğu belirtildi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin geleceği olarak görülen Kate Middleton ve eşi Prens William, taşınmaya karar verdi.

Cambridge Dükü ve Düşesi, Windsor Kalesi'ne taşınmayı gündemlerine aldı. Fikrin, Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından çoktan ortaya atıldığı konuşuluyor.

"TAŞINMAYI CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORLAR"

Vanity Fair internet sitesinin bir Kraliyet kaynağına dayandırdığı haberinde, "William ve Kate, Windsor'a taşınmayı çok ciddi bir şekilde düşünüyor ve konu, Kraliçe ile görüşüldü." denildi.

"KRALİÇE'YE YAKIN OLACAKLAR"

Haberde, taşınma gerekçesi "95 yaşındaki Kraliçe'ye yakın olmak" şeklinde açıklandı.

Kraliyet kaynakları, çiftin Kensington Sarayı'ndaki dairelerini de muhafaza edeceğini söylüyor. Daire, 2013 yılında 12 milyon sterline yenilenmişti.

PHILIP'İN ARDINDAN TAHT HESAPLARI

Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Aynı Kraliyet kaynağı, "Prens Philip'in ölümünden beri monarşinin geleceği konuşuluyor. Taht için planlar yapılıyor ve Cambridge'lerin Windsor'a taşınması da bu planların bir parçası." bilgisini paylaştı.