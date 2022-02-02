Kate Middleton, yardımcı arıyor

Kate Middleton, Kensigton Palace'ta ev işleri için yardımcı arıyor.

İngiltere'de tahtın ikici sıradaki varisi olan Prens William eşi Kate Middleton, Kensigton Palace'ta ev işlerine yardımcı aradığını duyurdu. Yayınlanan ilanda ise tek bir katı kural dikkat çekti.

Royal Household'un resmi web sitesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir iş ilanında şunlar denildi:

"İSTEKLİ OLMALISINIZ"

"İş birliği içinde çalışmaktan zevk alan ve kendi kendine yeten biri olmanız gerekiyor. Yeni zorluklar ortaya çıktıkça üstlenmek ve kendi bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için istekli olmalısınız.”

"DEDİKODU YASAK"

Ancak çift, ilana başvuranların "gizliliği koruma ve takdir yetkisini kullanma" konusunda iyi olmaları gerektiğini belirttiği için dedikoduya sıfır tolerans var. Özellikle Middleton'un bu konuda çok hassas olduğu beirtildi.

ÖLÜ SİNEK DETAYI

Bununla birlikte, Kraliyet Ailesi’nin saraylarında işe alımdan sorumlu yönetici Tracey Waterman'a göre adayları gizli bir meydan okuma yapıyor. The Royals at Christmas adlı belgeselde konuşan Waterman, "Beş yıldızlı bir oteldeki kahya ile Kraliyet sarayındaki bir hizmetçi arasındaki fark, ayrıntılara gösterilen özendir" dedi.

Waterman, bir adayın ayrıntılara fark edebilen bir gözü olup olmadığını anlamak için yapmayı sevdiği testlerden birinin, şömineye ya da halıya ölü bir sinek yerleştirmek olduğunu kaydetti.

Waterman, "Ölü sinek yerleştirildikten sonra adayı odaya getiriyorum. Onları oldukça yavaş bir şekilde odaya götürüyorum, sadece odaya bakmaları için bir şans veriyorum, odanın içinde ne olduğuna biraz göz atıyorlar.” dedi.