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- Kate Middleton'ın hırkası internette satışa çıkarıldı
Kate Middleton'ın hırkası internette satışa çıkarıldı
Prens William'ın eşinin giydiği hırka, moda takipçilerinin beğenisini kazandı. Hırkanın fiyatı 1350 sterlin olarak belirlendi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 08:10
- Güncelleme : 20.12.2021 - 08:12
Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hırkası satışa sunuldu.
Hırka, Middleton tarafından 8 Aralık'ta düzenlenen bir etkinlikte giyildi.
MODA TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ
Peter Pan yakalı ve inci düğmeli hırka, Düşes'in moda takipçilerinin beğenisini topladı.
1350 STERLİNLİK SATIŞ FİYATI
Mail'in haberine göre, 1350 sterlin (yaklaşık 30 bin lira) fiyat etiketine sahip hırka, yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor.