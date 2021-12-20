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    Kate Middleton'ın hırkası internette satışa çıkarıldı

    Prens William'ın eşinin giydiği hırka, moda takipçilerinin beğenisini kazandı. Hırkanın fiyatı 1350 sterlin olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 08:12
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    Kate Middleton'ın hırkası internette satışa çıkarıldı

    Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hırkası satışa sunuldu.

    Hırka, Middleton tarafından 8 Aralık'ta düzenlenen bir etkinlikte giyildi.

    MODA TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

    Peter Pan yakalı ve inci düğmeli hırka, Düşes'in moda takipçilerinin beğenisini topladı.

    1350 STERLİNLİK SATIŞ FİYATI

    Mail'in haberine göre, 1350 sterlin (yaklaşık 30 bin lira) fiyat etiketine sahip hırka, yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor.

    Kate Middleton ın hırkası internette satışa çıkarıldı #1

    Kate Middleton ın hırkası internette satışa çıkarıldı #2

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