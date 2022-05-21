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- Kate Moss, Bodrum’da lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi
Kate Moss, Bodrum’da lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi
- Haber Merkezi
- 21.05.2022 - 16:06
- Güncelleme : 21.05.2022 - 16:09
Sezon açıldı, Türkiye’nin birbirinden güzel tatil beldeleri hareketlendi.
Milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanan Bodrum’da da otellerin neredeyse yarısı doldu.
Ancak Bodrum bu yıl güzelliği ile değil, fiyatları ile daha çok konuşulacak gibi…
Türkbükü'nde kampa girdi
Her yıl tatil için Türkiye’ye rotasını çeviren dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss da, Bodrum’da…
Müdavimi olduğu ilçeye gelen ünlü model, Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girdi.
Lahmacun fiyatını görünce şoke oldu
Ancak Kate Moss, bu kez mutsuz oldu. Nedeni de menülerdeki fiyat artışı…
Bir lahmacunun 195 TL olduğunu gören Moss, adeta şoka girdi.
Diğer mekanların ücretlerine baktı
Şaşkınlığını arkadaşlarından da gizleyemeyen ünlü model, hemen ilçedeki diğer mekanlar için araştırmalara başladı.
Ünlü model, yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkarttı.