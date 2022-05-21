Kate Moss, Bodrum’da lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi

Her yıl olduğu gibi yine tatil için Bodrum’u seçen İngiliz model Kate Moss, 195 TL’lik lahmacun fiyatını görünce şoke oldu. Ünlü model, şimdiden ucuz mekan aramaya başladı.

Sezon açıldı, Türkiye’nin birbirinden güzel tatil beldeleri hareketlendi.

Milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanan Bodrum’da da otellerin neredeyse yarısı doldu.

Ancak Bodrum bu yıl güzelliği ile değil, fiyatları ile daha çok konuşulacak gibi…

Türkbükü'nde kampa girdi

Her yıl tatil için Türkiye’ye rotasını çeviren dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss da, Bodrum’da…

Müdavimi olduğu ilçeye gelen ünlü model, Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girdi.

Lahmacun fiyatını görünce şoke oldu

Ancak Kate Moss, bu kez mutsuz oldu. Nedeni de menülerdeki fiyat artışı…

Bir lahmacunun 195 TL olduğunu gören Moss, adeta şoka girdi.

Diğer mekanların ücretlerine baktı

Şaşkınlığını arkadaşlarından da gizleyemeyen ünlü model, hemen ilçedeki diğer mekanlar için araştırmalara başladı.

Ünlü model, yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkarttı.