Kate Moss'tan itiraflar

Kate Moss, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili birbirinden samimi itiraflarda bulundu.

Dünyaca ünlü manken Kate Moss, kurallarını bozdu ve sessizliğine son verdi. BBC Radio 4 programına katılan Moss, vücudundaki sanat eseri sayılan dövmesinden uyuşturucu kullanımına, kariyerinin başında onu sarsan üstsüz poz vermekten hâlâ konuşulan Johnny Depp aşkına kadar her konuda birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

"Antidepresan kullandım"

Moss, ayrıca 1992’de Calvin Klein için o zamanlar Marky Mark olarak bilinen Hollywood yıldızı Mark Wahlberg ile bir iç çamaşırı kampanyasında yer aldığını da anlattı. Ve ilk büyük reklam kampanyasında, henüz 17 yaşında bir çocuk olarak üstsüz olma endişesini hafifletmek için antidepresan almak zorunda kaldığını söyledi.

Moss, başarılı bir model olsa da alkol ve uyuşturucu bağımlılığı inişler yaşamasına, skandalların bir parçası olmasına neden oldu.

"Benden çok daha büyük insanlarla takıldım"

Moss, programda içki ve uyuşturucularla olan savaşlarından açıkça bahsetti. Güney Londra, Croydon’da büyüyen güzel model, anne babası ayrıldıktan sonra 13 yaşında ilk kez raydan çıktığını ifade ederek şöyle konuştu: “Benden çok daha büyük insanlarla, beni kanatlarının altına alan ve beni koruyan bir sürü yaşlı erkekle takılmaya ve sigara içmeye başladım.”